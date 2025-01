Nach Ansicht der Finma konnten mittlerweile wesentliche Fortschritte erzielt werden, wie die Behörde in einem Communiqué vom Donnerstag schrieb. So setzten viele Versicherer die Definition und Abgrenzung von Mehrleistungen im Vertragswesen und die Transparenz in den Rechnungen von Ärzten und Spitälern inzwischen weitgehend um.