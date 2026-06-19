Aktienkurs wirft Fragen auf

Im Fokus des Revisionsberichtes stehen Organisationsstruktur und Aktienkurs, der Handel mit eigenen Aktien, die Kunden- und Anlegerakquise sowie das Beschwerdemanagement. In die Schlagzeilen geraten war das Unternehmen zuletzt mit einem Kurscrash. Der Aktienkurs der Haute Capital Partners SA ist von rund 160 Franken im Dezember auf aktuell rund 60 Franken gesunken. Zumal der Kurs bis Ende vergangenen Jahres linear gestiegen war, warf diese Entwicklung in Börsenkreisen Fragen auf.