Schwere systematische Mängel

Das Finma-Verfahren habe bei der MBaer «schwere systematische Mängel» bei der Einhaltung der Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäscherei, aber auch in der Verwaltungsorganisation und im Risikomanagement gezeigt. Diese betrafen vor allem den Umgang mit Kunden, die von der Schweiz oder international sanktioniert wurden. Mit Hilfe der Bank hätten sie etwa behördliche Vermögenssperren umgehen können.