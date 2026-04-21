Mehr Enforcement-Verfahren

Die Zahl der sogenannten Enforcement-Verfahren gegen Finanzinstitute und gegen natürliche Personen stieg deutlich an: Die Finma schloss im vergangenen Jahr 55 solcher Verfahren ab nach 38 im Jahr 2024. Die Öffentlichkeit wurde darüber aber nicht informiert: Bei den Verfahren seien die «momentan sehr eingeschränkten gesetzlichen Voraussetzungen für eine aktive Kommunikation» nicht erfüllt gewesen oder die Finma sei gerichtlich an der Kommunikation gehindert worden, hält sie fest