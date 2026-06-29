Die Finma war auf Anhaltspunkte gestossen, wonach es zwischen der mittlerweile in Liquidation stehenden SFM und der BZ Verflechtungen mit dem Verdacht auf Interessenskonflikte gegeben hatte. Die von SFM verwalteten Fonds und die Vermögensverwaltungskundschaft von BZ hätten hohe Anteile an illiquiden Anleihen gehalten, die vor allem zur Finanzierung ausländischer Immobilienentwicklungsprojekte vorgesehen waren.