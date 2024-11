Die Hauptrisiken, welche die Finma im ihrem neuesten jährlichen Risikomonitor identifiziert, sind zwar sowohl finanzieller als auch nicht-finanzieller Natur. Insbesondere aber bei nicht-finanziellen Risiken habe man in den vergangenen Jahren einen Anstieg beobachtet, teilte die Behörde am Montag mit. So waren etwa im vergangenen Jahr Outsourcing-Risiken neu aufgelistet worden, dieses Jahr kamen nun Sanktionsrisiken für Finanzinstitute neu als eigenständige Hauptkategorie hinzu.