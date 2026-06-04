Die Finma überprüfte Risikoanalysen von mehr als 30 Banken nach einer Untersuchung im Jahr 2023 nun erneut und nahm zahlreiche weitere Institute unter die Lupe. Dabei stellte sie fest, dass Risiken teilweise zu wenig detailliert erfasst, Ausnahmen von internen Vorgaben zu grosszügig bewilligt und Warnindikatoren unzureichend definiert würden. Dadurch könnten problematische Geschäftsbeziehungen oder erhöhte Geldwäschereirisiken leichter übersehen werden.