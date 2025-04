Damit will die Behörde «ihr Mandat, die Finanzmarktkunden und die Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte zu schützen, noch effektiver wahrnehmen», heisst es weiter. So will die Finma in dem neuen Bereich mehr Expertise bezüglich finanziellen und nicht-finanziellen Risiken aufbauen, und die Aufsicht soll «vertieft und direkt» stattfinden - insbesondere durch mehr eigene Vor-Ort Kontrollen. Die Aufsicht der Banken, Versicherungen und Asset Manager solle so effektiver durchgesetzt werden.