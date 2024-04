Die Übermittlung vertraulicher Verfahrensunterlagen an die Beschwerdeführenden könnte das Vertrauen in die Finma erschüttern und damit einen Schaden für die Aufsichtstätigkeit verursachen, heisst es in dem Schreiben der Finma an das Bundesgericht vom März 2024, das am Donnerstag auf einer Online-Seite publiziert wurde.