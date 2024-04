Die Vertreter der Bondinvestoren hätten am Bundesverwaltungsgericht die Offenlegung dieser Dokumente verlangt, schreibt die «Financial Times» (FT) am Donnerstag. Die Finma argumentiere, dass eine Weitergabe der vertraulichen Informationen an die Beschwerdeführer das Vertrauen in die Finma erschüttern könnte und damit einen dauerhaften Schaden für ihre Aufsichtstätigkeit verursachen könnte, schreibt die FT unter Berufung auf einen von ihr eingesehenen Brief der Finma an das Bundesverwaltungsgericht (BVGer).