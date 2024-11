Betroffene Kunden würden über die Ausfälle informiert und bekämen eine Alternative angeboten, hiess es in der Finnair-Mitteilung. Aufgrund der grossen Zahl der Betroffenen werde es aber nicht in jedem Fall eine Option geben, die dem ursprünglichen Reiseplan nahekomme. In dem Fall könnten Fluggäste eine Erstattung des Ticketpreises beantragen.