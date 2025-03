Die «Eagle S» wird mit Schäden an dem zwischen Finnland und Estland verlaufende unterseeischen Stromkabel Estlink 2 und mehreren Kommunikationskabeln in Verbindung gebracht. Die Schäden waren am ersten Weihnachtsfeiertag vergangenen Jahres aufgetreten. Daraufhin beschlagnahmten die finnischen Behörden die «Eagle S», die unter der Flagge der Cookinseln fährt.