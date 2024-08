Die jüngsten Turbulenzen an den Aktienmärkten waren nach Einschätzung des finnischen Notenbankchefs unangemessen. «Meines Erachtens war es eine Überreaktion der Märkte», sagte Olli Rehn am Mittwoch in Helsinki. Er verwies auf die hohe Unsicherheit und die dünne Marktliquidität in der Ferienzeit. Die jüngsten Kursausschläge hätten weniger mit wirtschaftlichen Fundamentaldaten zu tun. Rehn bestimmt auch im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die Geldpolitik mit.