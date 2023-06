In Finnland haben sich nach wochenlangen Verhandlungen vier Parteien auf ein Mitte-Rechts-Bündnis unter dem konservativen Wahlsieger Petteri Orpo geeinigt. Der neuen Koalition gehört auch die rechtspopulistische Partei Die Finnen an. Die Regierung und ihr Programm sollen an diesem Freitag in Helsinki vorgestellt werden, wie der designierte Regierungschef dem Sender Yle zufolge ankündigte. Orpo wird Nachfolger der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Sanna Marin.

16.06.2023 08:24