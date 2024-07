Revolut erhielt von der britischen Finanzaufsicht Prudential Regulation Authority (PRA) eine Banklizenz mit Einschränkungen, wie die Behörde am Donnerstag in London mitteilte. Das Unternehmen, das mittlerweile neun Millionen Kunden in Grossbritannien hat, wartet bereits seit drei Jahren auf diese Genehmigung. «Wir sind sehr stolz darauf, diesen wichtigen Meilenstein in unserer Unternehmensgeschichte zu erreichen», erklärte Revolut-Chef Nik Storonsky.