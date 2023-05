Paris, 11. Mai (Reuters) - Die französische Großbank BNP Paribas will für die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder kein Geld mehr zur Verfügung stellen. "BNP Paribas stellt unabhängig von den Finanzierungsbedingungen keine gezielten Finanzierungen mehr für die Erschließung neuer Öl- und Gasfelder bereit", teilte die Bank am Donnerstag mit. Im Januar hatte Frankreichs größtes Geldhaus bereits Pläne angekündigt, die Finanzierung von Ölexplorationen bis 2030 um 80 Prozent zu kürzen. Mehrere Banken planen die Umstellung auf kohlenstoffärmere Sektoren und weg von fossilen Brennstoffen. So hat etwa der französische BNP-Rivale Societe Generale vergangenes Jahr angekündigt, sein finanzielles Engagement im Öl- und Gasfördersektor bis 2025 im Vergleich zu 2019 um 20 Prozent zu reduzieren. (Bericht von Tassilo Hummel, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)