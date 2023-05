Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - Der Werbeflächenvermarkter Ströer hat im ersten Quartal mehr verdient. Während der Umsatz um sechs Prozent auf 410 Millionen Euro zulegte, kletterte das operative Ergebnis (Ebitda) um drei Prozent auf 97,2 Millionen Euro, wie die Kölner Firma am Donnerstag mitteilte. Vor allem das Geschäft mit digitaler Außenwerbung habe mit einem Plus von 17 Prozent das Wachstum angekurbelt. "Die weiteren Geschäftsfelder haben ebenfalls zur erfolgreichen Konzernentwicklung beigetragen", erkärte Co-Chef Christian Schmalzl. (Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)