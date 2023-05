Dubai, 11. Mai (Reuters) - Die arabische Airline Emirates hat im Geschäftsjahr 2022/23 dank einer starken Erholung der Nachfrage einen Rekordgewinn von umgerechnet 2,75 Milliarden Euro eingeflogen nach knapp einer Milliarde Verlust im Vorjahr. Der Umsatz stieg bei 43,6 Millionen Passagieren um vier Fünftel auf knapp 30 Milliarden Euro, teilte der Luftfahrt-Konzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten am Donnerstag mit. "Als die letzten Reisebeschränkungen aufgehoben wurden und eine Flut der Nachfrage auslösten, waren wir bereit, unseren Betrieb schnell zu erweitern", erklärte Emirates-Chef Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum. Die am Drehkreuz Dubai beheimatete Lufthansa-Konkurrentin, die auch mit Luftfracht und Dienstleistungen wie Catering Geld verdient, erwartet auch für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn. Inflation, hohe Treibstoffpreise sowie die politische und wirtschaftliche Unsicherheit werde das Unternehmen genau im Auge behalten. (Bericht von Lisa Barrington, geschrieben von Ilona Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)