Madrid, 11. Mai (Reuters) - Der Gewinn des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefonica ist zum Jahresauftakt wegen höherer Kosten für die Verschuldung eingebrochen. Der Nettogewinn sank im ersten Quartal um 58 Prozent auf 298 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Damit wurden aber die Schätzungen der Analysten übertroffen, die im Schnitt mit einem Plus von 279 Millionen Euro gerechnet hatten. Zum Jahresauftakt stiegen die Schuldenkosten um 19 Prozent auf 667 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 6,7 Prozent auf zehn Milliarden Euro zu. Der Konzern bekräftigte zudem seine Prognose für das laufende Jahr, die ein Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich vorsieht. (Bericht von Inti Landauro, geschrieben von Johannes Toft Thyssen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)