Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - Indus mit seinen 45 Beteiligungen hat im ersten Quartal zugelegt. Umsatz und operativer Gewinn (Ebit) stiegen um rund acht Prozent auf 450,8 Millionen Euro beziehungsweise auf 44,8 Millionen Euro, wie die auf den Erwerb mittelständischer Unternehmen spezialisierte Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. "Wir sind ordentlich unterwegs trotz der schwierigen Rahmenbedingungen", sagte Konzern-Chef Johannes Schmidt gegenüber Reuters. Im Bereich Infrastructure mit einem Umsatzplus von nur 1,4 Prozent mache sich die Schwäche im Wohnungsbau bemerkbar. Das Segment Engineering mit Automatisierungstechnik und Maschinen- und Anlagenbau wachse derweil mit plus 18 Prozent deutlich wie auch das Segment Materials mit Metallerzeugung und -verarbeitung mit Plus 6,6 Prozent. Schmidt bekräftigte daher seine Jahresziele, die einen Umsatz von 1,9 bis 2,0 Milliarden Euro vorsehen und ein Ebit von 145 bis 165 Millionen Euro. (Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)