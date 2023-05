Danzig, 11. Mai (Reuters) - Die niederländische Großbank ING will nach einem Gewinnsprung im ersten Quartal eigene Aktien zurückkaufen. Der Nettogewinn lag in den ersten drei Monaten bei rund 1,6 Milliarden Euro, wie das Geldhaus am Donnerstag mitteilte. Das war eine deutliche Steigerung gegenüber den 429 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, der allerdings stark von Risikokosten im Zusammenhang mit dem Russlandgeschäft belastet war. Von ING befragte Analysten hatten einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro prognostiziert. Die ING verbuchte zum Jahresauftakt eine weitere Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 118 Millionen Euro für ihr Russland-Portfolio. "Wir sehen keine Zukunft für uns in Russland", sagte ING-Chef Steven van Rijswijk. Er kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an. (Bericht von Diana Mandiá, geschrieben von Johannes Toft Thyssen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)