Düsseldorf, 11. Mai (Reuters) - Der IT Dienstleister GFT Technologies hat im ersten Quartal zugelegt, aber mit der Bestätigung seiner Jahresziele die Anleger enttäuscht. Bei einem Umsatzplus von zehn Prozent auf rund 190 Millionen Euro stieg der Vorsteuergewinn um zwölf Prozent auf 15 Millionen Euro, wie die Firma am Donnerstag mitteilte. Der Vorstand erwartet im Gesamtjahr unverändert einen Anstieg des Umsatzes um 16 Prozent auf rund 850 Millionen Euro und einen Vorsteuergewinn von 72 (Vorjahr: 66) Millionen. Die Aktionäre warfen die Titel aber aus dem Depot: Die Aktie verlor bis zu rund zwölf Prozent und notierte mit 30,72 Euro so niedrig wie seit über sechseinhalb Monaten nicht mehr. Die Zahlen wirkten auf den zweiten Blick moderat negativ, sagte ein Händler. Einige Anleger hätten wohl auf eine Anhebung der Prognose gesetzt. (Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)