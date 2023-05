Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Fotos von mehr Urlaubsreisen und Feiern haben dem Fotobuch-Hersteller Cewe nach der Corona-Krise ein kräftiges Wachstum zum Jahresauftakt beschert. Der Umsatz stieg in den ersten drei Monaten um 13,5 Prozent auf 157,7 Millionen Euro - der höchste Wert für ein erstes Quartal in der Unternehmensgeschichte, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das operative Ergebnis (Ebit) legte um drei Millionen Euro auf 5,1 Millionen zu. Das Bildervolumen sei deutlich gewachsen, weil die Menschen wieder mehr reisten und feierten. Insgesamt bestellten Kunden im ersten Quartal 1,25 Millionen Fotobücher, ein Plus von knapp zehn Prozent. Schon in der Corona-Krise hatte Cewe einen Boom erlebt, weil die Menschen zu Hause blieben und Zeit für die Gestaltung von Fotobüchern hatten. (Bericht von Sabine Wollrab; redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)