Tokio, 11. Mai (Reuters) - Nach einem rasanten Wachstum im vierten Quartal des Bilanzjahres 2022/23 erwartet der japanische Autobauer Nissan einen Gewinnsprung. Das Betriebsergebnis soll 2023/24 angetrieben von Produktions- und Umsatzsteigerungen um 38 Prozent auf 520 Milliarden Yen (3,5 Milliarden Euro) in die Höhe schnellen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit übertrifft Nissan die Erwartungen der Analysten von rund 396 Milliarden Yen. Im Zeitraum Januar bis März stieg der Betriebsgewinn auf 87,4 (Vorjahr: 56) Milliarden Yen. (Bericht von Daniel Leussink, geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf Banser