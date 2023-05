Bangalore, 11. Mai (Reuters) - Der kanadische Düngemittelhersteller Nutrien verfehlt im ersten Quartal wegen schwacher Nachfrage die Schätzungen der Analysten. Auf bereinigter Basis verzeichnete der K&S-Rivale für den Zeitraum Januar bis April einen Gewinn von 1,11 Dollar pro Aktie, verglichen mit der durchschnittlichen Analystenschätzung von 1,47 Dollar, wie am Mittwoch aus Daten von Refinitiv hervorgeht. Der Kaliproduzent senkte auch seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr von 8,45 bis 10,65 Dollar auf die Spanne von 5,50 bis 7,50 Dollar pro Aktie. Die Rekordpreise des letzten Jahres bei Düngemitteln sind in diesem Jahr zwar gesunken, doch sind die Landwirte weiterhin zurückhaltend, da sie mit einem weiteren Preisverfall in den kommenden Monaten rechnen. (Bericht von Sourasis Bose, geschrieben von Katharina Loesche. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)