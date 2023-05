Peking, 11. Mai (Reuters) - Nach nur einem Jahr im Amt hat der Chef von JD.com seinen Rücktritt angekündigt. Xu Lei werde im Juni "aus persönlichen Gründen" abtreten, teilte der chinesische Online-Händler am Donnerstag mit. Sein Nachfolger werde die bisherige Finanzchefin Sandy Xu Ran. Xu Lei werde künftig als Vorsitzender des Beirats von JD.com fungieren. Von dem Führungswechsel erwarte er keine Änderungen in der Firmenstrategie, sagte der unabhängige Branchenanalyst Liu Xingliang. (Bericht von Tiyashi Datta und Sophie Yu, geschrieben von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)