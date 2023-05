Danzig, 11. Mai (Reuters) - Der Halbleiter-Ausrüster Süss Microtech ist mit weniger Aufträgen in das neue Jahr gestartet. Im ersten Quartal sank der Auftragseingang um 15,3 Prozent auf 99,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies liege jedoch über den eigenen Erwartungen. Wegen des hohen Auftragsbestands und der Kapazitätsauslastung könnten neue Aufträge zum größeren Teil erst ab dem Geschäftsjahr 2024 ausgeliefert werden. Im ersten Quartal wuchs der Umsatz um 11,2 Prozent auf 70,4 Millionen Euro, während das operative Ergebnis (Ebit) um 38 Prozent auf 2,9 Millionen Euro kletterte. Anleger gaben sich mit dem Zahlenwerk nicht zufrieden und schickten die Aktie um mehr als elf Prozent ins Minus. (Bericht von Philipp Krach, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)