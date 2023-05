Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Die Immobilienfirma TAG Immobilien hat wegen der gestiegenen Zinsen zum Jahresauftakt operativ weniger verdient. Das in der Branche maßgebliche operative Ergebnis (FFO I) schrumpfte um elf Prozent auf 42,6 Millionen Euro, wie das Unternehmen aus Hamburg mitteilte. Die Prognose, wonach der FFO I im laufenden Jahr um neun Prozent auf 170 bis 174 Millionen Euro schrumpfen wird, bekräftigte der Konzern. Ob die Anleger für 2023 eine Dividende erhalten, will TAG Immobilien frühestens Ende 2023 entscheiden. Das sei unter anderem von der Refinanzierung der Verbindlichkeiten abhängig. Für dieses Jahr seien alle fälligen Refinanzierungen gesichert. Bereits im November hatte der Konzern angekündigt, die Dividende für 2022 zu streichen. Aufsichtsratschef Rolf Elgeti, der sich eigentlich bei der Hauptversammlung am 16. Mai zur Wiederwahl stellen wollte, zog seine Kandidatur kurzfristig zurück. Er habe auf "persönliche Gründe" für seinen Rückzug aus dem Aufsichtsrat verwiesen, hatte TAG Immobilien am Mittwoch mitgeteilt. (Bericht von Hans Seidenstücker redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)