Istanbul, 11. Mai (Reuters) - Die türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines will ihre Flotte innerhalb der kommenden zehn Jahre deutlich ausbauen. "Wir werden rund 600 Flugzeuge bestellen", sagte Konzernchef Ahmet Bolat am Donnerstag. Die Airline sei kurz vor einer Einigung mit dem US-Flugzeugbauer Boeing für einen Teil der Bestellung. Weitere Details will der Konzern beim Treffen des Airline-Verbands IATA Anfang Juni bekannt geben. Den Rest der neuen Flugzeuge könnte das Unternehmen Bolat zufolge ebenfalls im Juni auf der Luftfahrtmesse in Farnborough "bei einem anderen Hersteller" in Auftrag geben. (Bericht von Ceyda Caglayan, geschrieben von Philipp Krach.)