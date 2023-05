Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Die für autonomes Fahren taugliche Software-Plattform der Volkswagen-Tochter Cariad wird nach den Worten von VW-Finanzchef Arno Antlitz 2027 oder 2028 in Einsatz kommen. Cariad sollte ursprünglich zwei IT-Architekturen zugleich entwickeln - eine neue Version der Software für aktuelle Elektroautos sowie die für die nächste, autonom fahrende und einst für 2026 geplante Fahrzeug-Generation Trinity. Das war aber offenbar nicht zu stemmen, so dass VW-Chef Oliver Blume den Zeitplan entzerrte. Wie Antlitz auf einer Konferenz der "Financial Times" weiter sagte, soll Cariad durch Kooperation mit externen Partnern künftig weniger Geld verbrennen. (Bericht von Victoria Waldersee, geschrieben von Ilona Wissenbach, redigiert von Hans Seidenstücker. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)