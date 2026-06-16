Der Bundesrat sei zudem gesetzlich dazu verpflichtet, die Wirkung der Lohngleichheitsanalyse zu evaluieren. Auch habe der Bundesrat bereits beschlossen, den Bericht bereits 2027 anstatt erst 2029 vorzulegen. Erst mit diesem Bericht bestehe eine Grundlage für weitere Bewertungen, so Stark. Dann hätten Landesregierung und Parlament noch lange Zeit, denn die Klausel greife erst Ende Juni 2032. Die Klausel jetzt abzuschaffen, würde heissen, «dem Bundesrat das Heft aus der Hand zu nehmen», sagte der Thurgauer Ständerat weiter.