Marco Huwiler, CEO von Accenture Schweiz, erklärt diese Differenz gegenüber der Nachrichtenagentur AWP damit, dass KI für viele Mitarbeitende im Alltag noch kaum erlebbar sei. «In vielen Unternehmen wird KI sehr kleinteilig in einzelnen Pilotprojekten eingesetzt. Solange sie nicht über ganze Bereiche hinweg skaliert wird, verändert sich die Realität der Arbeit für Mitarbeitende nicht spürbar.» Dennoch zeige sich bei Firmen, die KI bereits in den Mittelpunkt stellen, dass das Potenzial da sei.