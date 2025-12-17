Nur noch 54 Prozent der befragten Unternehmen planten in den kommenden zwölf Monaten eine Akquisition, hiess es in dem am Mittwoch veröffentlichten M&A Outlook der Beratungsfirma Oaklins. Der entsprechende Index sei seit Mitte 2025 weiter gesunken und liege so tief wie zuletzt vor fünf Jahren.