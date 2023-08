Konkret nahmen die Insolvenzen von Schweizer Unternehmen laut Mitteilung der Wirtschaftsauskunftei Dun & Bradstreet vom Donnerstag in den ersten sieben Monaten des Jahres um 16 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode zu. So mussten sich 2998 Firmen wegen Zahlungsunfähigkeit in ein Konkursverfahren begeben. Allein im Monat Juli nahm die Zahl der Insolvenzen derweil lediglich um 1 Prozent auf 353 zu.