Dies hat laut Creditreform wesentlich mit einer Gesetzesänderung zu tun. Seit Anfang Jahr müssen auch unbezahlte Forderungen des öffentlichen Rechts, das sind etwa Steuern oder Abgaben, auf dem Weg der Konkursbetreibung geltend gemacht werden. Das dürfte so manche konkursite Firma in den endgültigen Ruin getrieben haben, so der Verband.