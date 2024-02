Die Neugründungen von Firmen zogen ebenfalls an. Mit 4276 Neueinträgen ins Handelsregister waren es 3 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Südwestschweiz verzeichnete mit einem Plus von 12 Prozent den grössten Zuwachs an neuen Patrons, gefolgt vom Espace Mitteland. Eine negative Entwicklung gab es lediglich in den Kantonen Zürich und Tessin (je -1 Prozent).