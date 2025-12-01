Die meisten Konkurse entfielen laut Crif auf das Baugewerbe (1576 Fälle), gefolgt von der Gastronomie (1090) und dem Detailhandel (774). Ein Grund für den Anstieg sei eine Gesetzesänderung. Seit dem 1. Januar 2025 lassen sich auch die Steuerschulden von Firmen im Handelsregister per Konkursverfahren geltend machen. Bisher war es für die Steuerbehörden nur möglich, offene Steuern per Pfändung einzutreiben.