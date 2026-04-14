Auch für das laufende Quartal sieht IWH-Forscher Steffen Müller wenig Raum für Optimismus: «Es ist möglich, dass sich die sehr hohen Werte aus dem März wiederholen.» Für März zählte das IWH 1.716 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland, das waren 71 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen März der Jahre 2016 bis 2019 - also vor der Corona-Pandemie.