Von Insolvenzen waren den Angaben zufolge im März dieses Jahres aber weniger Beschäftigte betroffen als im Februar und im März vergangenen Jahres. Der starke Zuwachs gehe somit auf eine Häufung von Pleiten kleinerer Unternehmen zurück. Auch für das kommende Quartal rechnet das Institut weiter mit hohen Zahlen. Die Frühindikatoren liessen wenig Raum für Optimismus, sagte der Leiter der Insolvenzforschung, Steffen Müller. «Es ist möglich, dass sich die sehr hohen Werte aus dem März wiederholen.»