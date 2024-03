Das Unternehmen Fisker kündigte an, Investitionen in künftige Projekte auf Eis zu legen, bis eine Partnerschaft mit einem anderen Autobauer vereinbart worden sei. Fisker stehe vor einem «schwierigen Jahr», hiess es. 15 Prozent der Stellen würden abgebaut. An der Börse kam das nicht gut an: Die Papiere brachen am Freitag im vorbörslichen Handel um fast 40 Prozent ein.