Gründe seien die hohe Wertschöpfung der Volkswirtschaft sowie überdurchschnittliche Einkommens- und Governance-Indikatoren im Vergleich zu anderen Staaten, teilte Fitch am Freitag mit. Zudem verfüge die Schweiz über eine sehr starke Netto-Auslandsvermögensposition und profitiere vom Status des Franken als Reservewährung.
Unterstützend wirkten laut Fitch auch die kontinuierlich vorsichtige Wirtschafts- und Fiskalpolitik sowie die damit verbundene makroökonomische Stabilität. Die Staatsverschuldung liege im Vergleich zu anderen «AAA»-bewerteten Ländern auf einem der niedrigsten Niveaus.
an/cg
(AWP)