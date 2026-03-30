Gründe seien die hohe Wertschöpfung der Volkswirtschaft sowie überdurchschnittliche Einkommens- und Governance-Indikatoren im Vergleich zu anderen Staaten, teilte Fitch am Freitag mit. Zudem verfüge die Schweiz über eine sehr starke Netto-Auslandsvermögensposition und profitiere vom Status des Franken als Reservewährung.