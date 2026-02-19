Fitch verweist in der Begründung insbesondere auf die Garantie des Kantons Basel-Stadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch den Mehrheitseigner im Bedarfsfall sei «extrem hoch».
Die US-Ratingagentur Fitch stuft die Bonität der Basler Kantonalbank (BKB) weiterhin mit der höchstmöglichen Note «AAA» ein. Gemäss dem am Donnerstag publizierten Bericht lautet der Ausblick ebenfalls unverändert auf «stabil».
Fitch verweist in der Begründung insbesondere auf die Garantie des Kantons Basel-Stadt. Die Wahrscheinlichkeit einer Unterstützung durch den Mehrheitseigner im Bedarfsfall sei «extrem hoch».
