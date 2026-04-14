Zugleich hat Fitch die Langfrist-IDR-Ratings für die UBS AG und die UBS Switzerland erhöht, und zwar jeweils auf «AA-» von zuvor «A+» mit Ausblick «stabil». Die Heraufstufungen würden der Annahme Rechnung tragen, dass sich das Risiko für die UBS betreffend der Intergration der übernommenen Credit Suisse deutlich verringert habe, hiess es in der Begründung. Die Bank habe auch weitere Fortschritte beim Abbau von Altlasten gemacht.