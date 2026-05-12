Gleichzeitig erhöht die Ratingagentur das kurzfristige Emittentenausfallrating auf «F1+» von zuvor «F1». Der Grund für die Hochstufung sei eine Anpassung bei den Ratingkriterien für Banken aus Ländern mit ausgereiften Abwicklungsregularien, hiess es. So seien vorrangige Abwicklungsschulden nun aus den Referenzverbindlichkeiten für das Emittentenausfallrating ausgeschlossen.