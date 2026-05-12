Gleichzeitig erhöht die Ratingagentur das kurzfristige Emittentenausfallrating auf «F1+» von zuvor «F1». Der Grund für die Hochstufung sei eine Anpassung bei den Ratingkriterien für Banken aus Ländern mit ausgereiften Abwicklungsregularien, hiess es. So seien vorrangige Abwicklungsschulden nun aus den Referenzverbindlichkeiten für das Emittentenausfallrating ausgeschlossen.
Darüber hinaus umfasse die angepasste Rating-Methodik eine veränderte Gewichtung der Kapitalpuffer von Bail-in-Instrumenten, schrieb die zweitgrösste Bankengruppe ihrerseits in einer Mitteilung. Dadurch liege das Rating von Raiffeisen Bail-in-Anleihen neu bei «A» (bisher «A+»). Die übrigen Ratings bleiben unverändert.
jb
(AWP)