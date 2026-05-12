Der Gläubigerschutz wurde durch den sehr grossen Abwicklungspuffer der Holdinggesellschaft UBS Group AG erhöht. Die UBS Group AG erfülle die Totalverlustabsorptionskapazität (TLAC) und das Gone-Concern-Kapital der Gruppe, schrieb Fitch: «Ende 2025 betrug dieser Puffer 23,5 Prozent der risikogewichteten Aktiva (RWAs), und wir gehen davon aus, dass er nachhaltig über 15 Prozent bleiben wird.» Das kurzfristige Emittentenausfallrating für die UBS AG beliess die Ratingagentur bei «F1+».