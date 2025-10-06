Gemäss Mitteilung vom Montag seien die Änderungen in den Unterlagen entweder neutral oder Kredit-positiv. Zudem habe sich die Kreditqualität insgesamt verbessert.
cg/ls
(AWP)
Die Aktualisierungen der Programme für die bestehenden, durch Hypotheken gedeckten Covered Bonds der UBS haben laut der Ratingagentur Fitch keinen Einfluss auf deren aktuelles «AAA»-Rating. Fitch hatte das «AAA»-Rating und den Ausblick «stabil» zuletzt im Juli bestätigt.
Gemäss Mitteilung vom Montag seien die Änderungen in den Unterlagen entweder neutral oder Kredit-positiv. Zudem habe sich die Kreditqualität insgesamt verbessert.
cg/ls
(AWP)