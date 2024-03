Die Ratingagentur Fitch hat das Dermatologieunternehmen Galderma auf die Beobachtungsliste für eine Hochstufung gesetzt. Grund dafür sei der angekündigte Börsengang von Galderma, der 2,3 Milliarden Dollar in die Kasse spülen soll, womit das Unternehmen die Verschuldung senken wolle, teilte Fitch am Freitagabend in einem Communiqué mit.

08.03.2024 20:57