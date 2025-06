In der Schweiz waren 2024 demnach 1,37 Millionen Menschen in Fitnessstudios aktiv. Das sind 4,7 Prozent mehr als 2023. In Österreich trainierten 1,27 Millionen (+6,4 Prozent) und in Deutschland 11,71 Millionen (+3,6 Prozent). Damit erreichen die Mitgliederzahlen in allen drei Ländern neue Höchstwerte.