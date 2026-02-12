Höhere Ausgaben für Personal

Bei den Ausgaben verzeichnete die FKB derweil ein Plus von 6,5 Prozent auf 140,2 Millionen Franken und verweist dabei auf eine deutliche Aufstockung beim Personalbestand. Ausserdem sei die Modernisierung des Hauptsitzes und des Filialnetzes fortgesetzt worden. Zudem seien die Investitionen in Digitalisierung und Prozessvereinfachungen intensiviert worden. Das Verhältnis aus Kosten und Erträgen stieg damit von extrem tiefen 33 Prozent auf noch immer sehr gute 42 Prozent.