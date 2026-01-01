Ursache und Hergang unklar

Die Umstände des Brandunglücks waren zunächst unbekannt, eine Strafuntersuchung wurde nach Angaben von Pilloud aufgenommen. Die Walliser Untersuchungsbehörden setzten alles daran, um die Hintergründe der Katastrophe auszuleuchten, fuhr sie fort. Man wolle «so schnell und so umfassend wie möglich» Antworten auf die zahlreichen Fragen geben, die sich die betroffenen Familien stellten, versicherte Pilloud.